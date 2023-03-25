14 человек погибли в результате наводнений в Сомали

На юго-западе Сомали произошло наводнение, 14 человек погибли

На юго-западе Сомали произошло наводнение, в результате которого, по предварительным данным, погибли 14 человек. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает агентство France-Presse.

«По меньшей мере 14 человек погибли на юге Сомали после того, как проливные дожди вызвали внезапные наводнения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стихийное бедствие произошло в регионе Джубаленд. В агентстве добавили, что наводнение повредило инфраструктуру населенных пунктов региона.

Ранее на американский штат Миссисипи обрушился торнадо. В результате буйства стихии скончались 23 человека. Кроме того, несколько десятков получили ранения, еще четверо пропали без вести. Уточняется, что поисково-спасательные работы начались после того, как подтвержденный торнадо обрушился на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк, которые, по словам местных жителей, были уничтожены смерчем.