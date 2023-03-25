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16:52, 25 марта 2023Мир

Десятки человек погибли в США из-за торнадо

В американском штате Миссисипи из-за обрушившегося торнадо погибли 23 человека

Фото: Raychel Sanner / Unsplash

На американский штат Миссисипи обрушился торнадо. В результате буйства стихии скончались десятки человек. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил телеканал CNN.

По их данным, в пятницу вечером торнадо срывал крыши с домов, повредил здания, а также стал причиной отключения электричества у тысяч людей. В результате ЧП погибли 23 человека, несколько десятков получили ранения, еще четверо пропали без вести.

«У нас есть многочисленные местные и государственные поисково-спасательные команды, которые продолжают работать сегодня утром. Ряд сил и средств находятся на местах для оказания помощи тем, кто пострадал», — приводит телеканал сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям штата.

Уточняется, что поисково-спасательные работы начались после того, как подтвержденный торнадо обрушился на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк, который, по словам местных жителей, был уничтожен смерчем.

Ранее один человек погиб и более 40 пострадали из-за обрушившегося на американский город Гейлорд (штат Мичиган). Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно рассказал, что торнадо прошел через густонаселенный жилой массив.

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Никита Абрамов
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