The New York Times назвала причину затягивания конфискации российских активов

The New York Times: конфискация российских активов может «подорвать веру в доллар»

Конфискация российских активов на Западе может «подорвать веру в доллар», из-за чего другие страны станут хранить меньше денег в США, а также менее охотно делать инвестиции. Об этом пишет газета The New York Times.

По их данным, среди высокопоставленных чиновников из США и других западных стран существуют опасения, что конфискация замороженных активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений».

В частности, глава Минфина США Джанет Йеллен вместе с другими чиновниками утверждает, что арест российских счетов может «подорвать веру в доллар», считающийся наиболее используемой валютой в торговле по всему миру. Некоторые эксперты опасаются, что подобные меры могут подвергнуть активы США и Европы в других странах более высокому риску экспроприации в будущем, если будут возникать некие международные споры.

В газете подчеркнули, что также присутствует вероятность того, что стоимость восстановления Украины после окончания специальной военной операции намного превысит ту сумму, которую могут дать США и страны Европы.

Ранее в России прокомментировали планы США по конфискации собственности с последующей продажей и передачей активов Украине. Это станет посягательством на одну из основных статей Конституции США, гарантирующих защиту частной собственности, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.