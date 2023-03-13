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11:53, 13 марта 2023Россия

В России отреагировали на планы США ужесточить санкции

Депутат Чепа: ужесточение санкций в области частной собственности нанесет удар доверию США

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ужесточение антироссийских санкций в области частной собственности может нанести серьезный удар доверию США, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на планы американских министерств в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Минфин и Минюст США планируют расширить ограничения в отношении лиц, которые помогают россиянам уклоняться от санкций. Также они собираются закрыть лазейки в законах для того, чтобы легально конфисковать собственность российских олигархов и впоследствии передавать вырученные средства Украине. Другим приоритетом министерств будет установление более жестких правил в отношении американского рынка недвижимости — одним из новых требований станет раскрытие информации о фактическом владельце жилья.

Информация о владельцах американской недвижимости и раньше была в относительно свободном доступе, отметил Чепа. «Можно было увидеть историю по любой недвижимости — от кого к кому она переходила — при одном ограничении, если туда не вмешивались, допустим, ФБР», — пояснил он.

В части ограничений в отношении тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций, американцы видят, что не добиваются никаких результатов, убежден депутат. «Поэтому они просто от бессилия пытаются предпринимать какие-то шаги. Бизнесу, который был раньше, который возможен сегодня интересно взаимодействовать, люди находят контакты и возможности это делать», — поделился парламентарий.

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Вопрос о легальной конфискации собственности с последующей продажей и передачей активов Украине, по его словам, станет посягательством на одну из основных статей Конституции США, гарантирующую защиту частной собственности.

«Мы видим, что происходит с финансовой системой американцев, силиконовым банком (речь об обанкротившемся Silicon Valley Bank — прим. "Ленты.ру"), и сегодня [президент США Джо] Байден будет выступать специально по финансовой защите банковской системы США. Если вопрос по защите частной собственности подвиснет, я думаю, это серьезный удар по доверию США, которое сильно пошатнулось в мире в последнее время», — высказался Чепа.

Ранее американский Минфин заявил, что страны мира, включая США и ЕС, заморозили активы попавших под санкции россиян более чем на 58 миллиардов долларов. В Европе сумма заблокированных активов составляет 20,9 миллиарда евро (22,1 миллиарда долларов).

В конце февраля в рамках десятого пакета антироссийских санкций ЕС заблокировал активы 1473 физлиц и 205 организаций из России. Европейским гражданам и компаниям запретят предоставлять им средства.

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Варвара Кошечкина
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