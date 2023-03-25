Украине предсказали нехватку БМП Bradley

19fortyfive: Украина рискует столкнуться с нехваткой БМП Bradley

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют не получить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в достаточном для контрнаступления количестве. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

Автор материала Крис Осборн предсказал, что Украина столкнется с нехваткой БМП, что негативно скажется на масштабных сражениях и удержании территорий. По словам журналиста, БМП Bradley поможет украинцам воевать в более узких боях.

«Просто [ВСУ] может не хватить прибывающих Bradley, чтобы позволить украинцам массироваться для контрнаступления», — заявил журналист.

В феврале стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. В него, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет и четыре БМП Bradley.