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23:03, 25 марта 2023Мир

Турция призвала уделить внимание плану Китая по урегулированию на Украине

Представитель Эрдогана Калын призвал уделить внимание мирному плану Китая по Украине

Фото: Pixabay

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV призвал страны уделить тщательное внимание мирному плану Китая по урегулированию на Украине.

«То, что я увидел во время визита, в Вашингтоне, в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме существует очень тяжелый климат. Они хотят продолжения войны», — заявил он, отметив, что по всем признакам война будет продолжаться и дальше.

Калын подчеркнул, что это несет большой урон не только России и Украине, но и всему региону и даже миру. По его словам, инициативам по Украине, которые предлагает Китай, необходимо уделить тщательное внимание. Он также упрекнул Запад в том, что он проигнорировал план Пекина.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином политики уделили много времени плану Китая по мирному урегулированию на Украине.

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Марина Совина
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