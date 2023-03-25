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22:49, 25 марта 2023Россия

Путин рассказал про обсуждение мирного плана Китая по Украине с Си Цзиньпином

Путин: Си Цзиньпин на переговорах уделил много внимания мирному плану КНР по Украине
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» рассказал, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином политики уделили много времени плану Китая по мирному урегулированию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине», — подчеркнул российский президент.

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В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день прошла его неформальная встреча с российским лидером. После общения с Путиным Си Цзиньпин сообщил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

По словам президента России, переговоры прошли успешно и конструктивно.

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Марина Совина
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