Россиянка убила двух маленьких детей и покончила с собой

Ural Mash: в Екатеринбурге женщина убила детей 5 и 8 лет и покончила с собой

В Екатеринбурге женщина убила двух маленьких детей и покончила с собой. О происшествии в российском городе сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По данным издания, малышам было 5 и 8 лет. Их отец в день случившегося был на работе. Тело матери прохожие обнаружили под окнами дома на Технической улице.

Прокурор Железнодорожного района отправился на место происшествия. Как пишет портал Е1, по факту гибели детей начата доследственная проверка.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних. На месте работу следователей координировал исполняющий обязанности главы свердловского СК Анатолий Надбитов.

В свою очередь начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что известие о гибели двух мальчиков поступило вечером 25 марта. «Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», --подчеркнул он.

Источник Ura.ru, знакомый с ситуацией, отметил, что россиянка оставила записку, содержание которой позволило силовикам отыскать тела детей.

24 марта сообщалось, что в Брянске осудят мать, задушившую новорожденную дочь и бросившую ее тело в пакете у дороги.