Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:22, 24 марта 2023Силовые структуры

Задушившая новорожденную дочь россиянка предстанет перед судом

В Брянске осудят мать, задушившую новорожденную дочь и бросившую ее тело в пакете у дороги

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Брянске 28-летняя мать предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в декабре 2022 года женщина родила у себя дома здорового младенца. Не желая заниматься воспитанием дочери, она задушила ее, после чего положила тело в целлофановый пакет и оставила на обочине дороги возле дома на улице Перекопской. 7 января тело убитой малышки обнаружил местный житель.

Вскоре после этого мать задержали и поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сын нашел тело матери, которая убила 10-летнюю дочь и покончила с собой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
В России обвинили США в грубых нарушениях обязательств по полетам в Сирии
Бывший мэр Челябинска освободился из колонии после отбытия срока за взятки
Медведев поностальгировал по Советскому Союзу
Медведев заявил о ненависти Запада к россиянам
В российском регионе произошло землетрясение
Паромное сообщение на Керченской переправе восстановили
Россиянам рассказали о сроках хранения квитанций ЖКХ
Риелторы рекомендовали молодым семьям районы старой Москвы для покупки квартиры
В Минске отреагировали на планы США назначить посланника для работы с оппозицией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.