Задушившая новорожденную дочь россиянка предстанет перед судом

В Брянске осудят мать, задушившую новорожденную дочь и бросившую ее тело в пакете у дороги

В Брянске 28-летняя мать предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в декабре 2022 года женщина родила у себя дома здорового младенца. Не желая заниматься воспитанием дочери, она задушила ее, после чего положила тело в целлофановый пакет и оставила на обочине дороги возле дома на улице Перекопской. 7 января тело убитой малышки обнаружил местный житель.

Вскоре после этого мать задержали и поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сын нашел тело матери, которая убила 10-летнюю дочь и покончила с собой.