В Германии назвали возможного виновника срыва переговоров России и Украины

Левая партия бундестага заподозрила Джонсона в срыве переговоров России и Украины

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, вероятно, может быть причастен к срыву переговоров о мирном урегулированию между Россией и Украиной, заявила Левая партия бундестага Германии. В своем обращении, направленном правительству ФРГ, парламентарии не исключили, что во время своего неофициального визита в Киев 9 апреля 2022 года Джонсон мог повлиять на Киев и призвать к блокировке любых мирных инициатив. «Лента.ру» изучила текст документа.

Под обращением подписались депутаты Севим Дагделен, Грегор Гизи, Сара Вагенкнехт, Андрей Хунко, Серен Пеллманн и Александр Ульрих от имени Левой партии бундестага. В своем запросе они ссылаются на данные ряда западных и украинских СМИ, которые предполагали, что Москва и Киев могли прийти к мирному переговорному решению еще в первые месяцы российской спецоперации.

Как закончились переговоры России и Украины? В начале марта «Лента.ру» выпустила большое интервью о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. В беседе с изданием дипломат рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Украиной, а также напомнил, с чего начался и чем закончился переговорный процесс, продлившийся полтора месяца. По его словам, переговоры были начаты в конце февраля по просьбе украинской стороны и продолжались в интенсивном режиме до середины апреля. Газулин отметил, что два очных раунда прошли в Белоруссии и один — в Турции, а общение по видеосвязи осуществлялось практически ежедневно в различных форматах. «Мы с украинцами готовили договор об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности. Обсуждали ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка», — рассказал дипломат. Замглавы российского внешнеполитического ведомства пояснил, что речь шла о возвращении Украины к истокам ее государственности и к положениям ее Декларации о независимости. Он также отметил, что предусматривалось, что Россия и другие государства-гаранты предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Вашингтонского договора об образовании НАТО. «Сложно сказать, сколько было рабочих редакционных версий проекта договора. Возможно, 17, возможно, больше. Работа была проделана серьезная. Последний вариант от 15 апреля, который мы направили украинским переговорщикам, так и остался без ответа», — заключил Галузин.

Согласно информации СМИ, предоставленной депутатами в запросе, в апреле 2022 года Россия и Украина могли прийти к соглашению о прекращении военного конфликта. Депутаты не исключили, что в тот период члены переговорных делегаций из Москвы и Киева нашли устраивающее обе стороны решение, которое, согласно данным изученных парламентариями источников, предполагало «значительные уступки».

Парламентарии также сослались и на интервью экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который рассказал о том, как во время руководства страной он был посредником между Москвой и Киевом для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Со ссылкой на данные Беннета депутаты сообщили, что попытки дипломатического посредничества были «до мельчайших деталей согласованы с США, Германией и Францией», однако впоследствии с подачи «западных союзников» мирная инициатива была заблокирована полностью.

Более того, они привели информацию издания «Украинская правда», которое в мае 2022 года заявило, что переговоры окончательно зашли в тупик 9 апреля — после неофициального визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. По информации Левой партии бундестага, накануне своего визита Джонсон призвал Зеленского «не идти ни на какие уступки Владимиру Путину».

Борис Джонсон заявил украинской стороне, что вместо переговоров с Владимиром Путиным следует оказывать давление и что даже если Украина будет готова к соглашению с Владимиром Путиным, Запад его (соглашение, — прим. «Ленты.ру») не поддержит депутаты Левой партии бундестага текст обращения к правительству

На основании вышеизложенной информации парламентарии обращаются к правительству с 29 вопросами относительно того, какой информацией об упомянутых фактах располагает руководство ФРГ. Левая партия, в частности, интересуется какую роль сыграл Джонсон в окончании российско-украинского переговорного процесса.

В конце февраля группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» заинтересовалась ролью ФРГ и ряда других государств в подрыве мирного урегулирования конфликта на Украине. По их мнению, вероятно, и Москва, и Киев были готовы к режиму прекращения огня, однако дальнейшие переговоры по этому направлению были заблокированы из-за действий Германии, США и Франции.