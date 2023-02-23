В бундестаге заинтересовались ролью ФРГ в срыве мирных переговоров по Украине

Группа депутатов бундестага призвала изучить роль ФРГ в развитии конфликта на Украине

Группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» заинтересовалась ролью ФРГ и ряда других государств в подрыве мирного урегулирования конфликта на Украине. По их мнению, вероятно, и Москва, и Киев были готовы к режиму прекращения огня, однако Германия, США и Франция заблокировали дальнейшие переговоры по этому направлению. Соответствующие предположения содержатся в запросе парламентариев к Федеральному правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Под документом подписались депутаты Маттиас Моосдорф, Йоахим Вундрак, Петр Быстрон, Штефан Койтер, Тино Хрупалла, Маркус Фронмайер, Штеффен Котре, Ойген Шмидт, Рене Спрингер и ряд других членов партии «Альтернатива для Германии». Поводом для их обращения стало интервью экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который рассказал о том, как во время руководства страной он был посредником между Москвой и Киевом для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине.

В тексте обращения говорится, что в рамках своих миротворческих усилий Беннету удалось достигнуть того, что стороны пошли на «существенные уступки», что, как сообщается, могло стать поводом для прекращения огня, которого, однако, не произошло.

«Как далее показано в интервью, были составлены "переговорные документы". Однако Запад не хотел прекращения огня. Беннет буквально говорит: "Я думаю, что на Западе было решение продолжать борьбу с Путиным (…) Я спланировал все до мельчайших деталей. США, Франция и Германия все заблокировали". Затем интервьюер спрашивает: "Они заблокировали это?" Беннет отвечает: "По большому счету, да". И добавляет: "Это огромный удар по Украине. Потребуется капитальная перестройка, план Маршалла (…). Я утверждаю, что был хороший шанс для перемирия"», — цитируют депутаты интервью бывшего израильского премьера, который обвинил Запад в подрыве переговоров.

В связи с этим авторы документа обращаются к Федеральному правительству Германии с рядом вопросов о позиции ФРГ относительно данных заявлений, а также о возможной роли США, Франции и Германии в развитии конфликта на Украине.

Правда ли, что США, Франция и Германия заблокировали переговоры о прекращении огня в Украине? Если да, то каковы были мотивы для этого с точки зрения Германии или, насколько известно федеральному правительству, с точки зрения Америки и Франции? Если нет, то какую позицию заняло в данном случае федеральное правительство относительно заявлений Беннета, согласно которым США, Франция и Германия заблокировали переговоры о прекращении огня в Украине? депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии»

Ранее в распоряжение «Ленты.ру» поступило открытое обращение депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффена Котре, который заявил, что ФРГ является стороной военного конфликта на Украине. Депутат назвал обучение украинских военных в Германии, а также поставки Киеву оружия «фатальным стадным инстинктом», которое приведет к расширению зоны военного конфликта и к ядерной эскалации.

4 февраля Беннет опубликовал на своем YouTube-канале собственное пятичасовое интервью публицисту Ханоху Дауму, в котором он рассказал о том, как на короткий период его работы пришлось начало боевых действий на Украине. В ходе беседы с Даумом Беннет сделал ряд резонансных заявлений: например, о том, что в начале спецоперации президент России Владимир Путин обещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского. Самым ярким заявлением Беннета в интервью, однако, стало то, что, по его мнению, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.