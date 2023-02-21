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16:47, 21 февраля 2023Мир

Немецкий депутат признал Германию стороной войны на Украине

Депутат бундестага от АдГ признал Германию стороной военного конфликта на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Германия является стороной военного конфликта на Украине, заявил депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в открытом обращении. Документ поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Это игра с огнем, которая никогда не заканчивалась благополучно ни для Германии, ни для Европы», — подчеркнул парламентарий.

Депутат назвал обучение украинских военных в Германии, а также поставки Киеву оружия «фатальным стадным инстинктом», которое приведет к расширению зоны военного конфликта и к ядерной эскалации.

Ранее Котре обвинил Федеральное правительство Германии в том, что оно скрывает расходы Берлина на поддержку Украину в военном конфликте с Россией.

До этого Германия раскрыла причины помощи Украине со стороны Запада. Военная помощь стран Запада Украине направлена на демонстрацию силы по отношению к России. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус.

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Глеб Бажуткин
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