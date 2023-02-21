Немецкий депутат признал Германию стороной войны на Украине

Депутат бундестага от АдГ признал Германию стороной военного конфликта на Украине

Германия является стороной военного конфликта на Украине, заявил депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в открытом обращении. Документ поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Это игра с огнем, которая никогда не заканчивалась благополучно ни для Германии, ни для Европы», — подчеркнул парламентарий.

Депутат назвал обучение украинских военных в Германии, а также поставки Киеву оружия «фатальным стадным инстинктом», которое приведет к расширению зоны военного конфликта и к ядерной эскалации.

Ранее Котре обвинил Федеральное правительство Германии в том, что оно скрывает расходы Берлина на поддержку Украину в военном конфликте с Россией.

До этого Германия раскрыла причины помощи Украине со стороны Запада. Военная помощь стран Запада Украине направлена на демонстрацию силы по отношению к России. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус.