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06:37, 25 марта 2023Экономика

IKEA продала последнюю фабрику в России

«Ъ»: IKEA продала последнюю фабрику в России в Подберезье Новгородской области

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency

Шведская компания IKEA продала последнюю принадлежащую ей фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, сделку закрыла компания «Инвест Плюс», которая принадлежит Осипову на 99 процентов. Организация купила завод IKEA в Подберезье Новгородской области — «ИКЕА Индастри Новгород».

Осипов сообщил, что новый бизнес не включат в состав Slotex, его начнут развивать отдельно. Предприятие занимается производством, в том числе столешниц в Ленинградской области — их также поставляли в IKEA.

Ранее сообщалось, что в правительстве России одобрили сделку по продаже трех заводов компании IKEA, расположенных на территории страны. Их выкупят два крупных отечественных производителя мебели.

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Юлия Мискевич
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