Linkin Park выпустила неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона

Linkin Park выпустила неизданный ранее трек Fighting Myself с вокалом Честера Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park выпустила ранее неизданный трек Fighting Myself с вокалом покойного солиста Честера Беннингтона. На YouTube-канале музыкального коллектива также опубликован нейросетью клип клип.

Композиция должна была войти в трек-лист культового альбома коллектива Meteora. Как и ранее выпущенный трек Lost, она будет включена в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия.

К знаковой дате Linkin Park планирует выпустить переиздание альбома Meteora. Туда войдут 14 композиций.

Ранее Linkin Park отказалась выступать с голограммой Беннингтона. «Это жутко. Даже если бы речь шла не о нас и не о Честере. Это очень деликатная тема, и у нас есть свои чувства по этому поводу. Для меня это однозначное "нет". Мне это не нравится», — сказал фронтмен группы Майк Шинода.