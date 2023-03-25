Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:35, 25 марта 2023Культура

Linkin Park выпустила неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона

Linkin Park выпустила неизданный ранее трек Fighting Myself с вокалом Честера Беннингтона

Кадр: Linkin Park / YouTube

Американская рок-группа Linkin Park выпустила ранее неизданный трек Fighting Myself с вокалом покойного солиста Честера Беннингтона. На YouTube-канале музыкального коллектива также опубликован нейросетью клип клип.

Композиция должна была войти в трек-лист культового альбома коллектива Meteora. Как и ранее выпущенный трек Lost, она будет включена в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия.

К знаковой дате Linkin Park планирует выпустить переиздание альбома Meteora. Туда войдут 14 композиций.

Ранее Linkin Park отказалась выступать с голограммой Беннингтона. «Это жутко. Даже если бы речь шла не о нас и не о Честере. Это очень деликатная тема, и у нас есть свои чувства по этому поводу. Для меня это однозначное "нет". Мне это не нравится», — сказал фронтмен группы Майк Шинода.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден отказался верить в успешное сближение России и Китая
Россия взяла под контроль почти 30 населенных пунктов в Харьковской области
Раскрыты подробности экзаменов для столичных кондукторов
В Германии назвали возможного виновника срыва переговоров России и Украины
Россиянка проникла в здание мэрии и оставила 12 щенков
В российском городе с отколовшейся льдины спасли собаку
Звезда фильма «Любовь и голуби» обвинил США в развязывании конфликтов
Пропавший в горах Приморья российский турист нашелся в Петербурге
В Японии показали финальный эпизод мультсериала «Покемон»
IKEA продала последнюю фабрику в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.