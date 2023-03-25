В российском регионе появилось восемь новых миллиардеров

В Новосибирской области за 2022 год появилось 8 миллиардеров с декларированным доходом

В Новосибирской области за 2022 год появилось восемь новых миллиардеров с декларированным доходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по региону Ирину Демиденко.

По информации ведомства, доходы физических лиц были получены от сделок с продажей ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций.

Таким образом, количество миллиардеров, проживающих в области, выросло с 19 до 27 человек за последний год.

«С декларированным доходом свыше 1 миллиона рублей количество плательщиков увеличилось с 35 тысяч до 44 тысяч, или на 24 процента», — отметила Демиденко. Большинство миллионеров проживают в Центральном районе Новосибирска, указала представитель ведомства. 2,8 миллиарда рублей, продекларированных бизнесменами, направят в бюджеты различных уровней.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на 10,4 миллиарда долларов. Больше всех разбогател основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (91-е место в списке) — на 2,43 миллиарда долларов, его состояние достигло 17,8 миллиарда долларов. Далее назван акционер «Северстали» Алексей Мордашов (78-е место) — плюс 1,54 миллиарда, до 20,2 миллиарда долларов.