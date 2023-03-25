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18:11, 25 марта 2023Путешествия

В Минтрансе заявили об усилении охраны Крымского моста

Глава Минтранса Савельев заявил об усилении охраны Крымского моста перед сезоном отпусков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что перед сезоном отпусков планируется усилить охрану Крымского моста. Об этом министр сообщил во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Министр транспорта объяснил это решение тем, что во время сезона отпусков вырастет поток машин и туристов, которые будут прибывать на полуостров.

Кроме того, отметил глава ведомства, на время сезона отпусков планируется обеспечить перевозку в Крым трех миллионов пассажиров, в связи с чем будет увеличено число поездов.

Ранее стало известно, что отели в Крыму снизили цены на летний отдых из-за низкого спроса со стороны туристов. Местные отельеры предлагают путешественникам скидки до 30 процентов и разнообразные программы лояльности.

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Никита Абрамов
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