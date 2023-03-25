В Минтрансе заявили об усилении охраны Крымского моста

Глава Минтранса Савельев заявил об усилении охраны Крымского моста перед сезоном отпусков

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что перед сезоном отпусков планируется усилить охрану Крымского моста. Об этом министр сообщил во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Министр транспорта объяснил это решение тем, что во время сезона отпусков вырастет поток машин и туристов, которые будут прибывать на полуостров.

Кроме того, отметил глава ведомства, на время сезона отпусков планируется обеспечить перевозку в Крым трех миллионов пассажиров, в связи с чем будет увеличено число поездов.

Ранее стало известно, что отели в Крыму снизили цены на летний отдых из-за низкого спроса со стороны туристов. Местные отельеры предлагают путешественникам скидки до 30 процентов и разнообразные программы лояльности.