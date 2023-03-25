Олланд признал обман России с помощью Минских соглашений

FAZ: Олланд признал, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) признал обман России с помощью Минских соглашений.

Он указал, что договоренности были выгодны Киеву. По словам экс-лидера, Украина получила время, которое позволило ей «нарастить военную мощь».

Олланд также заявил, что необходимо было остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а зарубежные компании должны были еще раньше уйти из России.

Экс-лидер Франции в интервью FAZ выразил мнение, что до начала специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин не верил в сильный ответ стран Запада. При этом Германия и Франция пытались предотвратить спецоперацию, однако этого сделать не удалось.

