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21:19, 25 марта 2023Мир

Олланд признал обман России с помощью Минских соглашений

FAZ: Олланд признал, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь
Франсуа Олланд

Франсуа Олланд. Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) признал обман России с помощью Минских соглашений.

Он указал, что договоренности были выгодны Киеву. По словам экс-лидера, Украина получила время, которое позволило ей «нарастить военную мощь».

Олланд также заявил, что необходимо было остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а зарубежные компании должны были еще раньше уйти из России.

Экс-лидер Франции в интервью FAZ выразил мнение, что до начала специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин не верил в сильный ответ стран Запада. При этом Германия и Франция пытались предотвратить спецоперацию, однако этого сделать не удалось.

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Марина Совина
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