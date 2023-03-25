Олланд рассказал о попытках предотвращения спецоперации на Украине

Олланд заявил, что Путин до начала СВО не верил в сильный ответ стран Запада

До начала специальной военной операции на Украине (СВО) президент России Владимир Путин не верил в сильный ответ стран Запада. При этом Германия и Франция пытались предотвратить спецоперацию, однако этого сделать не удалось. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», — сказал экс-глава республики.

Он пояснил, что западные страны не поняли намерений Путина, который, по его мнению, считал, что разногласия внутри Евросоюза (ЕС) приведут к мягким ответным действиям на СВО. Бундестаг, продолжил Олланд, считал, что удержит Кремль от военных действий, в связи с поставками энергоресурсов.

«Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину. Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал его в наши процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России», — сказал бывший президент, отметив, что такие обвинения обманчивы и направлены на то, чтобы представить Москву жертвой, а Россию страной, которая оказалась в окружении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель врут о том, что подписывали Минские соглашения ради предоставления Украине времени для подготовки к конфликту с Россией. По его словам, в Минских соглашениях «не было никакого обмана», а слова Олланда и Меркель об обратном являются частью тренда.