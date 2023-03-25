Прокуратура закрыла пиццерию после госпитализации нескольких посетителей

Прокуратура Коврова закрыла на проверку пиццерию после возможных случаев отравления

Прокуратура города Ковров во Владимирской области закрыла на проверку местную пиццерию после госпитализации нескольких ее посетителей, связанной с возможными случаями отравления. Как сообщает издание «День во Владимире», после обедов в заведении «То-То» в период с 21 по 24 марта в больницу могли попасть до десяти человек.

Местная прокуратура подтвердила закрытие пиццерии. В ведомстве уточнили, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Владимирской области уже произвели отбор проб пищевой продукции для проведения проверки. Она распространится и на другие заведения, входящие в эту сеть ресторанов.

Свою проверку начали и представители Следственного комитета России. Они уточнили, что никто из пострадавших пациентов не находится в тяжелом или в критическом состоянии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его самочувствие после связанной с пищевым отравлением госпитализации улучшилось. Он добавил, что несколько дней провел в больнице, но сейчас чувствует себя очень хорошо.