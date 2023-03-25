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17:04, 25 марта 2023Россия

Прокуратура закрыла пиццерию после госпитализации нескольких посетителей

Прокуратура Коврова закрыла на проверку пиццерию после возможных случаев отравления

Фото: Nadya Spetnitskaya / Unsplash

Прокуратура города Ковров во Владимирской области закрыла на проверку местную пиццерию после госпитализации нескольких ее посетителей, связанной с возможными случаями отравления. Как сообщает издание «День во Владимире», после обедов в заведении «То-То» в период с 21 по 24 марта в больницу могли попасть до десяти человек.

Местная прокуратура подтвердила закрытие пиццерии. В ведомстве уточнили, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Владимирской области уже произвели отбор проб пищевой продукции для проведения проверки. Она распространится и на другие заведения, входящие в эту сеть ресторанов.

Свою проверку начали и представители Следственного комитета России. Они уточнили, что никто из пострадавших пациентов не находится в тяжелом или в критическом состоянии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его самочувствие после связанной с пищевым отравлением госпитализации улучшилось. Он добавил, что несколько дней провел в больнице, но сейчас чувствует себя очень хорошо.

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Олег Давыдов
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