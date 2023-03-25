Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
00:12, 25 марта 2023Среда обитания

В Москву вернутся похолодание и ночные заморозки

Вильфанд: к концу марта в Москву вернутся похолодание на 8-10 градусов и ночные заморозки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москву со среды, 29 марта, вернутся ночные заморозки. К четвергу, 30 марта, дневная температура заметно понизится — до плюс 1-5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Отмечается, что к концу марта температура уже будет близка к климатической норме. Ночью ожидается 0 - минус 5 градусов. «То есть похолодание будет заметным — на 8-10 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

До этого, по его словам, в столице сохранится «апрельская погода» — до 12-13 градусов тепла.

Ранее Вильфанд заявил, что в России части регионов грозит затопления в период половодья. Это коснется Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области и других городов. Также метеоролог допустил аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны
«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай»
Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России
США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем
Кадырова наградили медалью за правозащиту
Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году
Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»
Байден перепутал Канаду с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.