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01:35, 25 марта 2023Мир

В Румынии призвали перестать поддерживать Украину

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ призвала перестать поддерживать Украину

Фото: Aboodi Vesakaran / Unsplash

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которую ранее внесли в базу украинского «Миротворца», призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Шошоакэ назвала Украину государством с террористическими тенденциями. Она заявила, что Румыния поддерживает преступное государство. «Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву», — подчеркнула она.

По словам сенатора, западным странам также следует осознать, что украинская сторона не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают.

Ранее стало известно, что Шошоакэ включили в базу украинского «Миротворца». «Румынский сенатор, подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины "для восстановления культурной идентичности румынского населения"», — говорится на сайте. Также сенатора обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России

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Марина Совина
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