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23:35, 24 марта 2023Бывший СССР

Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»

Сенатора из Румынии Шошоакэ включили в базу украинского сайта «Миротворец»

Фото: страница Дианы Шошоакэ в соцсети

Сенатора из Румынии Диану Шошоакэ включили в базу украинского «Миротворца», сообщается на его сайте.

«Румынский сенатор, подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины "для восстановления культурной идентичности румынского населения"», — говорится в сообщении. Также отмечается, что Шошоакэ сотрудничает со спецслужбами России

Ранее в базу сайта попал британский рок-музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Его обвинили в «антиукраинской пропаганде» и «поддержке президента России Владимира Путина». Помимо этого, утверждалось, что Уотерс совершал покушения на «территориальную целостность Украины» и принимал «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

Также в базу украинского сайта недавно внесли журналиста NBC Кира Симмонса из-за репортажа про Крым. В личной карточке Симмонса говорится, что он обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины»,

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Марина Совина
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