Турция оценила возможность срыва сделки по F-16 с США

Представитель Эрдогана Калын: Турция не переживает из-за возможности срыва сделки по F-16

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность срыва сделки с США по истребителям F-16, рассказал, что Анкара не переживает по этому поводу, поскольку у нее имеются альтернативы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV.

«Говорить о том, что мы находимся в панике из-за того, что в случае срыва сделки наше небо не будет в безопасности, не приходится. Альтернативы у нас есть», — заявил он.

Калын также добавил, что республика ведет работу по разработке отечественной боевой авиации.

Ранее командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Украины генерал Сергей Голубцов заявил, что страна теряет лучших военных пилотов в ожидании поставок истребителей F-16. По его мнению, украинские летчики способны освоить западные самолеты за несколько месяцев.