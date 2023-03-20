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04:59, 20 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о гибели лучших пилотов ВСУ в ожидании F-16

Командующий ВВС Украины Голубцов заявил о гибели лучших пилотов ВСУ в ожидании F-16

Фото: South Korean Defence Ministry / Reuters

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Украины генерал Сергей Голубцов заявил, что страна теряет лучших военных пилотов. Об этом он рассказал британской газете Times.

Голубцов заявил о гибели лучших пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ожидании поставок истребителей F-16. По его мнению, украинские летчики способны освоить западные самолеты за несколько месяцев. Он не подтвердил слова участников НАТО, что обучение требует нескольких лет.

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В качестве примера генерал привел двух своих подчиненных, недавно вернувшихся из США.

«Они провели там три недели и на тренажере F-16 обучались тому, как летать вместе в качестве двух пилотов, использовать вооружения. Результаты вышли очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода», — отметил он.

Ранее Белый дом подтвердил отказ от поставок истребителей F-16 Украине. Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер заявила, приезд украинских летчиков не повлиял на отказ Вашингтона от военной помощию.

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Марина Совина
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