Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:23, 6 марта 2023Мир

Белый дом подтвердил отказ от поставок истребителей F-16 Украине

Белый дом подтвердил отказ от поставок F-16 Киеву, несмотря на приезд украинских летчиков

Фото: Frank Molter / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, приезд украинских летчиков не повлиял на отказ руководства США от поставок истребителей F-16 Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что президент США Джо Байден уже высказался по поводу поставок F-16.

«Ничего не изменилось из того, что сказал президент. Пока это не планируется», — отметила представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что два пилота Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами. Как рассказали представители американской администрации, речь идет о возможном обучении использованию различной техники, в том числе истребителей F-16. По данным журналистов, американская и украинская стороны должны оценить время, за которую украинские военные могли бы пройти подготовку.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о группировках ВСУ вокруг Артемовска
Зеленский встретился с членами правящей партии Германии
Белый дом подтвердил отказ от поставок истребителей F-16 Украине
Россиянин поджег свою тещу и сам сгорел заживо
США обвинили в намерении устроить «кровавую бойню» в Турции
Ковальчук оценил отказ российского игрока НХЛ надеть форму в поддержку ЛГБТ
В офисе Зеленского заявили о консенсусе в ВСУ по обороне Артемовска
Анна Седокова ответила хейтерам тремя словами
Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России
Зеленский проговорился об отчаянной ситуации для ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.