Белый дом подтвердил отказ от поставок истребителей F-16 Украине

Белый дом подтвердил отказ от поставок F-16 Киеву, несмотря на приезд украинских летчиков

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, приезд украинских летчиков не повлиял на отказ руководства США от поставок истребителей F-16 Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что президент США Джо Байден уже высказался по поводу поставок F-16.

«Ничего не изменилось из того, что сказал президент. Пока это не планируется», — отметила представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что два пилота Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами. Как рассказали представители американской администрации, речь идет о возможном обучении использованию различной техники, в том числе истребителей F-16. По данным журналистов, американская и украинская стороны должны оценить время, за которую украинские военные могли бы пройти подготовку.