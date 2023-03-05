NBC: два украинских пилота прибыли в США для обучения управлению истребителями F-16

Два пилота Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, передает телеканал NBC.

Как рассказали представители американской администрации, речь идет о возможном обучении использованию различной техники, в том числе истребителей F-16. По данным журналистов, американская и украинская стороны должны оценить время, за которую украинские военные могли бы пройти подготовку.

Украинские пилоты прибыли на американскую военную базу в штате Аризона. Телеканал добавил, что через некоторое время к украинским военным могут присоединиться еще двое пилотов ВСУ. Всего американская сторона готова подготовить 10 летчиков.

При этом подготовка военных никак не меняет позицию официального Вашингтона относительно вопроса поставок Украине военной авиации, добавили журналисты.

Ранее США задумали поставить Украине истребители F-16 через Данию и Нидерланды. По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35.