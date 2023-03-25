Дачников предупредили об изменениях правил по разведению огня

Юрист Солдатова предупредила об изменениях правил по разведению огня на даче с 1 марта

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова в беседе с агентством «Прайм» предупредила российских дачников об изменениях правил по разведению огня на дачных участках с 1 марта.

Солдатова напомнила, что ранее разводить огонь для жарки шашлыка или сжигания мусора можно было на расстоянии не менее 50 метров от построек и в специально оборудованных местах. В условиях стандартного садового участка это фактически означало запрет на разведение огня, заявила юрист.

Теперь, по словам специалиста, открытый огонь для сжигания сухой травы, веток и листвы должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек. Сжигать мусор можно в котловане или яме, глубина которых должна быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр ямы — не более одного метра.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, предупредила Солдатова.

Ранее глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил способ защитить участок от захвата соседями — он рекомендовал обратиться в орган земельного контроля, чтобы установить границы участка.