Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 25 марта 2023Россия

Россиянка проникла в здание мэрии и оставила 12 щенков

ASTV.ru: женщина проникла в здание районной администрации Углегорска и оставила 12 щенков

Фото: Администрация Углегорского городского округа / Telegram

На Сахалине в пятницу, 24 марта, женщина проникла в здание районной администрации Углегорска и в одном из кабинетов оставила 12 щенков. Об этом сообщает ASTV.ru.

Свой поступок россиянка объяснила тем, что в районе давно обещали построить приют, но не сделали этого. По ее словам, именно мэрия ответственна за стерилизацию животных и «раз они с улицы — значит принадлежат им».

Конфликт был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах охрану отчитали за то, что в здание прошел посторонний человек с коробкой и попросили, чтобы впредь такого не повторялось.

«В администрацию наглым образом подкинули 12 щенят. Одна из жительниц взяла на себя ответственность за этих животных, но решила ее переложить на муниципалитет, в полномочия которого не входит их содержание», — сообщила администрация в Telegram-канале.

При этом власти не стали отказываться от животных. В администрации заверили, что они не брошены, отмыты и накормлены, за ними круглосуточно ухаживают волонтеры. Неравнодушных граждан призвали взять щенков к себе домой.

Ранее в мэрию мексиканского города Акапулько пробралось дикое животное и напугало чиновников. Во время заседания городского совета с потолка упал енот, провалившись в помещение через потолочную панель.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден отказался верить в успешное сближение России и Китая
Россия взяла под контроль почти 30 населенных пунктов в Харьковской области
Раскрыты подробности экзаменов для столичных кондукторов
В Германии назвали возможного виновника срыва переговоров России и Украины
Россиянка проникла в здание мэрии и оставила 12 щенков
В российском городе с отколовшейся льдины спасли собаку
Звезда фильма «Любовь и голуби» обвинил США в развязывании конфликтов
Пропавший в горах Приморья российский турист нашелся в Петербурге
В Японии показали финальный эпизод мультсериала «Покемон»
IKEA продала последнюю фабрику в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.