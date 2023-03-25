В Турции заявили о провале политики Запада по разделению России и Китая

Представитель Эрдогана Калын: политика Запада по разделению России и Китая провалилась

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV рассказал, что политика западных стран по разделению России и Китая провалился. Он также отметил, что они не ожидали увидеть мирный план Пекина урегулированию ситуации на Украине.

Он заявил, Западу не удалось предвидеть, что Китай станет посредником между Саудовской Аравией и Ираном, а также предложит инициативы по Украине. Калын также подчеркнул, что ранее Пекин держал определенную дистанцию от России, однако санкции против Москвы подтолкнули ее в сторону Китая.

«А ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китай. Эта политика зашла в тупик», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином политики уделили много времени плану Китая по мирному урегулированию на Украине.