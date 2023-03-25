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14:33, 25 марта 2023Ценности

Стилист Рогов назвал россиянам самый модный принт весны

Стилист Александр Рогов назвал змеиный принт самым модным узором весны

Фото: Unsplash

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам самый модный принт текущего сезона. Пост на эту тему появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 115 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказал, что весной актуальными стали предметы гардероба со змеиным принтом. По словам автора публикации, особенную популярность обрела верхняя одежда с данным узором: пальто, куртки и жакеты. В качестве подтверждения своей мысли Рогов привел фотографии знаменитостей и гостей прошедших Недель моды.

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«Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!» — подчеркнул специалист.

Ранее в марте стилист Александр Рогов также назвал необходимую вещь на весну и лето 2023 года. Специалист посоветовал женщинам приобрести в теплом сезоне тельняшки. «Абсолютный мастхэв весенне-летнего гардероба», — отметил он.

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Майя Пономаренко
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