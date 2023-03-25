Стилист Рогов назвал россиянам самый модный принт весны

Стилист Александр Рогов назвал змеиный принт самым модным узором весны

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам самый модный принт текущего сезона. Пост на эту тему появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 115 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказал, что весной актуальными стали предметы гардероба со змеиным принтом. По словам автора публикации, особенную популярность обрела верхняя одежда с данным узором: пальто, куртки и жакеты. В качестве подтверждения своей мысли Рогов привел фотографии знаменитостей и гостей прошедших Недель моды.

«Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!» — подчеркнул специалист.

Ранее в марте стилист Александр Рогов также назвал необходимую вещь на весну и лето 2023 года. Специалист посоветовал женщинам приобрести в теплом сезоне тельняшки. «Абсолютный мастхэв весенне-летнего гардероба», — отметил он.