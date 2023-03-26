Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 26 марта 2023Мир

Российские предприниматели обратились в итальянский суд из-за санкций

Corriere della Sera: 10 российских бизнесменов обратились в итальянский суд из-за санкций

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Десять российских предпринимателей обратились в итальянский суд столичной области Лаци из-за санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, Италия заблокировала активы 28 бизнесменов на сумму 2,7 миллиарда евро. Адвокаты десяти олигархов, обратившихся в суд, утверждают, что это имущество принадлежит не им лично, а различным трастам, доходы которых не связаны с олигархами, попавшими в санкционные списки.

Ранее стало известно о пропаже роскошной яхты российского миллиардера Дмитрия Мазепина, которую ранее задержали из-за санкций. По словам сотрудников полиции, мужчина нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, заключила сделку с капитаном для перегона транспортного средства. Отмечается, что яхта сделала небольшую остановку в Тунисе, но в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стали известны потери ВСУ в Артемовске
Пилот передал записку с рисунком пассажирке и избавил ее от страха летать
На Ирину Хакамаду подали в суд
Под Сватово уничтожили командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка»
Матыцин раскритиковал Карпина за слова о посте тренера сборной России по футболу
В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина
В России оценили угрозу от союза НАТО и Японии
Путин рассказал о неожиданном разговоре с жителями Мариуполя
20-летняя москвичка подала в суд на Ирину Хакамаду из-за установления отцовства
Путин заявил о пересечении Западом бордовых линий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.