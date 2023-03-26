Российские предприниматели обратились в итальянский суд из-за санкций

Corriere della Sera: 10 российских бизнесменов обратились в итальянский суд из-за санкций

Десять российских предпринимателей обратились в итальянский суд столичной области Лаци из-за санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, Италия заблокировала активы 28 бизнесменов на сумму 2,7 миллиарда евро. Адвокаты десяти олигархов, обратившихся в суд, утверждают, что это имущество принадлежит не им лично, а различным трастам, доходы которых не связаны с олигархами, попавшими в санкционные списки.

Ранее стало известно о пропаже роскошной яхты российского миллиардера Дмитрия Мазепина, которую ранее задержали из-за санкций. По словам сотрудников полиции, мужчина нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, заключила сделку с капитаном для перегона транспортного средства. Отмечается, что яхта сделала небольшую остановку в Тунисе, но в настоящий момент ее местонахождение неизвестно.