В Еврокомиссии оценили доход от вложения замороженных российских активов

Politico: ЕК ожидает получить доход 2,6% от вложения замороженных в ЕС российских активов

Еврокомиссия (ЕК) ожидает получить доход 2,6 процента от вложения замороженных в Европейском союзе (ЕС) российских активов, принадлежащих Центробанку. Такую оценку дала газета Politico.

Отмечается, что около двух третей от 300 миллиардов долларов замороженных на Западе резервов Банка России находятся в странах Евросоюза, из них 191 миллиард евро — в Бельгии, 21 миллиард — в другой стране, которую издание не уточняет. У ЕС нет полных данных о местонахождении всех средств.

«Инвестирование этих миллиардов в "ликвидные активы с высоким рейтингом"... может принести "значительный годовой доход со средним значением около 2,6 процента», — пишет газета со ссылкой на документ Брюсселя.

Однако возрастает и риск убытков, указано в материале. Они могут достичь около четырех миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае их возмещения Москве.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Патрисия Коэн объяснила опасность конфискации российских активов в США и Европе. По ее словам, такое решение может создать проблемы для мировой экономики. Она указала, что ситуация может создать опасный прецедент, поэтому Запад не готов пойти на такой шаг.