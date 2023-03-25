В США объяснили опасность конфискации российских активов

NYT: конфискация активов РФ в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики

Обозреватель газеты The New York Times Патрисия Коэн объяснила опасность конфискации российских активов в США и Европе. По ее словам, такое решение может создать проблемы для мировой экономики.

Автор статьи со ссылкой на заявления американских чиновников, в том числе главы Минфина Джаннет Йеллен, указала, что ситуация может создать опасный прецедент, поэтому Запад не готов пойти на такой шаг, несмотря на требования «горстки восточноевропейских государств и стран Балтии» передать активы России Украине.

«Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций. Иностранные государства могут неохотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют», — уточнила Коэн.

Она добавила, что эксперты опасаются риска экспроприации европейских и американских активов, находящихся в других юрисдикциях. Журналистка также напомнила, что союзники Киева испытывают сложности с финансовой поддержкой, а стоимость восстановления Украины превысит сумму, которую готовы выделить даже богатые Соединенные Штаты и Европейский союз.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще больше российских активов. Дипломат сообщил, что Берн заморозил российских активов в банках страны на сумму 7,75 миллиарда швейцарских франков. «Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов», — подчеркнул он.

