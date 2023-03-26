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21:59, 26 марта 2023Мир

Байден не смог сориентироваться и найти выход со сцены после выступления

Байден не смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с Трюдо в Оттаве
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Джо Байден не смог найти выход со сцены после завершения совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Трансляцию события вел телеканал CBS News.

Мероприятие состоялось в пятницу, 24 марта, в Оттаве. После окончания конференции Байден собирался покинуть сцену, однако ему не сразу удалось сориентироваться. На помощь растерянному президенту пришел Трюдо, показав ему правильное направление.

Аналогичная ситуация произошла с американским лидером в октябре прошлого года. Закончив свое выступление в Питтсбурге, политик не смог найти выход со сцены. Он отошел от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону.

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Варвара Кузьмина
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