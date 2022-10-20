Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 20 октября 2022Мир

Байден растерялся на выступлении и не нашел выход со сцены

Fox News: президент США Байден растерялся на выступлении и не нашел выход со сцены

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не сразу нашел выход со сцены. Трансляцию события вел телеканал Fox News.

Американский президент выступал с речью о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей стране. Он обратился к избирателям с места, где около девяти месяцев назад произошло обрушение моста, из-за чего пострадали десять человек.

Завершая выступление, Байден отошел от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Какое-то время он растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух, после чего повернулся и поспешил к выходу.

Ранее Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию, застыв в неестественной позе после внезапного вопроса журналиста. Американский лидер завершил выступление по вопросу студенческих долгов и уже собрался уходить со сцены, когда его остановил неожиданный вопрос из зала. Байден озадаченно замер с наполовину вытянутой рукой и стоял неподвижно некоторое время, пока на заданный вопрос не ответил его помощник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии
Вучич заявил о попытке помешать Западу сделать Россию виновной во всем
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
Байден растерялся на выступлении и не нашел выход со сцены
Маск назвал сценарий решения конфликта на Украине
Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий
Стала известна причина скорого ухода канадского хоккеиста из клуба КХЛ
Французскую журналистку отключили от эфира после слов о Херсоне
Иран назвал цель санкций США и Евросоюза
США оценили коммуникацию с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.