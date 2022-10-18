Байден застыл после внезапного вопроса журналиста и попал на видео

Президент США Байден замер в неестественной позе после вопроса журналиста

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию, застыв в неестественной позе после внезапного вопроса журналиста. Видео выступления американского лидера опубликовал канал PBS.

Американский лидер завершил выступление по вопросу студенческих долгов и уже собрался уходить со сцены, когда его остановил неожиданный вопрос из зала. Байден озадаченно замер с наполовину вытянутой рукой и стоял неподвижно некоторое время, пока на заданный вопрос не ответил его помощник.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал президента США слишком старым для выдвижения на второй президентский срок. По его словам, отставание от среднего возраста на одно поколение еще нормально, но на два — вряд ли.

В апреле Байден в ходе выступления в штате Северная Каролина растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление, американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу.