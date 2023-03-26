Орландо Блум приехал на Украину, чтобы встретиться с украинскими детьми

Голливудский актер Орландо Блум впервые с 2016 года приехал на Украину и посетил детский центр «Спильно». Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спильно", поддерживаемом ЮНИСЕФ», — сообщил артист.

Блум — посол доброй воли ЮНИСЕФ, в марте 2022 года он уже посещал Молдавию, чтобы встретиться с украинскими семьями и поддержать детей.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам объяснил такие действия Москвы ответом на просьбы о помощи республик Донбасса. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ноябре 2022 года Киев посещал американский актер Шон Пенн. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам украинского лидера, она будет находиться в стране до окончания спецоперации.