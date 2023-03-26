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15:53, 26 марта 2023Бывший СССР

В Одессе у причала взорвалась морская мина

В Одессе взорвалась морская мина и повредила причал

Фото: David Goldman / AP

В Одессе около пляжа были обнаружены две мины. Об этом сообщает Telegram-канал городского совета.

Одно из взрывных устройств удалось обезвредить. Вторая мина взорвалась, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Взрыв повредил причал и несколько зданий. В результате происшествия пострадавших нет.

В феврале власти Одессы предупреждали местных жителей об опасности морских мин. Сообщалось, что из-за шторма они могут срываться с якоря и дрейфовать к городскому побережью.

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Виктория Кондратьева
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