В Одессе у причала взорвалась морская мина

В Одессе взорвалась морская мина и повредила причал

В Одессе около пляжа были обнаружены две мины. Об этом сообщает Telegram-канал городского совета.

Одно из взрывных устройств удалось обезвредить. Вторая мина взорвалась, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Взрыв повредил причал и несколько зданий. В результате происшествия пострадавших нет.

В феврале власти Одессы предупреждали местных жителей об опасности морских мин. Сообщалось, что из-за шторма они могут срываться с якоря и дрейфовать к городскому побережью.