Минобороны России заявило об уничтожении 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

За сутки на данном направлении уничтожено до 90 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

Днем ранее, 25 марта, Минобороны сообщало об уничтожении более 85 украинских военнослужащих, двух бронированных боевых машин, трех пикапов и гаубицы Д-20 на краснолиманском направлении.

На еще одном направлении — купянском — уничтожено более 70 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, четыре пикапа и склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны, отчитались в Минобороны.