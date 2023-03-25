В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли свыше 85 человек на краснолиманском направлении

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 85 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в субботу, 25 марта, в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что российские войска ударами штурмовой и армейской авиации, артиллерией и действиями группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе противника и технике. Там уточнили, что подразделения противника располагались в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также около Ямполовки и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, на краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили также две бронированные боевые машины, три пикапа и гаубицу Д-20.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.