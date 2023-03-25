В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 85 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в субботу, 25 марта, в Министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что российские войска ударами штурмовой и армейской авиации, артиллерией и действиями группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе противника и технике. Там уточнили, что подразделения противника располагались в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также около Ямполовки и Терны Донецкой народной республики (ДНР).
По данным Минобороны, на краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили также две бронированные боевые машины, три пикапа и гаубицу Д-20.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.