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14:26, 25 марта 2023Бывший СССР

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли свыше 85 человек на краснолиманском направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 85 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в субботу, 25 марта, в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что российские войска ударами штурмовой и армейской авиации, артиллерией и действиями группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе противника и технике. Там уточнили, что подразделения противника располагались в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также около Ямполовки и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, на краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили также две бронированные боевые машины, три пикапа и гаубицу Д-20.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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