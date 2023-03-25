Минобороны отчиталось о боевых действиях на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 55 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 25 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области.

«Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — добавили в Минобороны.

Накануне российские войска на купянском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.