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14:21, 25 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о боевых действиях на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 55 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили до 55 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 25 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области.

«Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — добавили в Минобороны.

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Накануне российские войска на купянском направлении уничтожили до 60 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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