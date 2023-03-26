В США прокомментировали предложение Путина расплачиваться юанями

Конгрессвумен Грин испугалась за судьбу доллара после заявления Путина о расчетах в юанях

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина использовать китайские юани в международной торговле. Своим мнением она поделилась в личном Twitter-аккаунте.

По мнению конгрессвумен, такое решение может негативно отразиться на американцах. «Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала она. Грин также подчеркнула необходимость закончить прокси-войну с Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия не посягает на доллар, предлагая использовать китайскую национальную валюту в расчетах с другими странами. «Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять?» — поинтересовался политик.

