Путин ответил на вопрос о посягательстве на доллар

Президент Путин заявил, что Россия не посягает на доллар

Россия не посягает на доллар, предлагая использовать юани Китая в расчетах с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров», — сказал глава государства.

Президент отметил, что юань как раз одна из таких валют. Кроме того, она используется при расчетах в Международном валютном фонде (МВФ).

Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает идею использования китайских юаней в международной торговле. Сейчас две трети товарооборота между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях, в связи с чем президент призвал и дальше поощрять эту практику.

Санкции, введенные Западом против России, укрепили позиции юаня в глобальной экономике. По словам обозревателя Bloomberg Александра Габуева, юань обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на московской бирже.