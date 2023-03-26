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11:39, 26 марта 2023Экономика

На Украине рассказали об опасности из-за эмиссии гривны

В Нацбанке Украины заявили, что эмиссия гривны опасна для макрофинансовой стабильности

Фото: Vitalii Stock / Shutterstock / Fotodom

Эмиссия гривны, использовавшаяся для восполнения дефицита бюджета Украины, создала значительные риски для макрофинансовой стабильности в стране. О такой опасности подобного метода рассказал глава Нацбанка республики Андрей Пышный в интервью газете Financial Times.

«Это было быстрое средство, но очень опасное», — отметил Пышный.

По его словам, в ближайшее время Киев больше не планирует прибегать к данному виду финансирования.

Ранее в марте сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. При этом, по данным Financial Times, одним из условий сделки стало прекращение эмиссионного финансирования.

До этого также сообщалось, что Нацбанк Украины в ходе встречи с представителями США пообещал полностью отказаться от эмиссии гривны для покрытия дефицита госбюджета с текущего года.

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Варвара Кошечкина
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