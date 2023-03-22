МВФ подтвердил договоренность с Украиной о четырехлетней программе кредитования

МВФ заявил о достижении договоренности с Украиной о программе кредитования на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Об этом говорится на сайте МВФ.

Как заявили в пресс-службе фонда, средства пойдут на несколько «макроэкономических и финансовых мер» Киева. Сумма кредита составляет 577 процентов квоты Украины и направлена на поддержку властей страны «в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, и поддержку текущего постепенного экономического восстановления, способствуя долгосрочному росту <...> на пути Украины к вступлению в ЕС».

В фонде ожидают, что кредит «поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины». Четырехлетняя программа предусматривает двухэтапный подход «ввиду исключительно высокой неопределенности». Первый этап продлится 12-18 месяцев, в течение которого власти «должны будут укреплять финансовую стабильность». На втором этапе предполагаются «более широкие реформы», направленные на укрепление макроэкономической стабильности, восстановление, повышение устойчивости и долгосрочный рост экономики страны.

Ранее газета Financial Times писала, что МВФ намерен объявить о кредитной программе для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов, расчитанную на четыре года. Отмечалось, что фонд вынужден объявить о более серьезном пакете помощи, чем изначально предполагалось, так как «находится под давлением».