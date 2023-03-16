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09:06, 16 марта 2023Экономика

МВФ разработал четырехлетнюю программу кредитования Украины

FT: МВФ планирует объявить о четырехлетней кредитной программе для Украины на $15,6 млрд

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) намерен объявить о кредитной программе для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. Об этом пишет Financial Times.

По информации осведомленного источника, фонд разработал четырехлетнюю программу кредитования, об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Отмечается, что МВФ вынужден объявить о более серьезном пакете помощи, чем изначально предполагалось, так как «находится под давлением».

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что прогноз организации по росту мировой экономики в 2023 году ухудшается. На ухудшение оценки повлияли продолжающийся конфликт на Украине и одновременные замедления экономик Европы, Китая и США.

Марина Совина
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