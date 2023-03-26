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18:06, 26 марта 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили укрепленные пункты ВСУ в районе Авдеевки

НМ ДНР показала видео уничтожения бывшей войсковой части ПВО районе Авдеевки
СюжетРабота систем ПВО:

Российские военные из 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» уничтожили бывшую войсковую часть сил противоракетной обороны (ПВО) в районе Авдеевки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики.

На кадрах показано, как российские военнослужащие с помощью 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» уничтожают ряд укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории бывшей части ПВО.

Ранее сообщалось, что у Кременной в Луганской народной республике российские военные применяют полицейские спецсредства, чтобы «выкуривать» бойцов ВСУ из окопов. Отмечается, что украинские военнослужащие стали все чаще жаловаться на применение против них беспилотников с газовыми гранатами «Черемуха».

Алевтина Запольская
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