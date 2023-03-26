Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 26 марта 2023Мир

В ходе беспорядков во Франции пострадали 200 человек

BFM: во французском Сент-Солине в ходе протестов пострадали не менее 200 человек

Фото: Globallookpress.com

Не менее 200 человек пострадали во время беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, 25 марта, передает телеканал BFMTV.

Организаторы протестов рассказали журналистам, что около 200 человек получили ранения после столкновений на демонстрации в Сент-Солине. По данным французских правоохранительных органов, в ходе беспорядков также были ранены более 35 сотрудников полиции.

В субботу прошла акция, на которой активисты призывали более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Сент-Солине на акциях протеста против строительства водохранилища ранили фотографа и подожгли две машины жандармерии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США ответили на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие
Немецкий курорт пожаловался на пустоту без россиян
Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России
Трамп назвал США банановой республикой
Трамп прокомментировал ведущееся против него расследование
Принц Эндрю захотел восстановить свою репутацию
В ходе беспорядков во Франции пострадали 200 человек
В Еврокомиссии оценили доход от вложения замороженных российских активов
В США рассказали о растущем альянсе России и Китая
Украина призвала дать ей больше оружия и ввести новые санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.