На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

Протестующие во французском Сент-Солине ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

Во французском Сент-Солине на акциях протеста против строительства водохранилища ранили фотографа и подожгли две машины жандармерии. Об этом сообщает телеканал BFM.

По информации издания, в столкновениях с полицейскими протестующие применяли коктейли Молотова. Отмечается, что всего в митингах участвуют более 150 организаций и партий. Согласно данным местных властей, на улицы вышли по меньшей мере 6 тысяч человек, в то время как организаторы говорят о примерно 25 тысячах участников.

Известно, что местные жители выразили свое недовольство по поводу строительства водохранилища размером 700 тысяч квадратных метров. По словам фермеров, данная мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что более миллиона французов также вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Однако, по данным Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), число демонстрантов превысило 3,5 миллиона человек.

