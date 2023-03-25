Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 25 марта 2023Мир

На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

Протестующие во французском Сент-Солине ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

Фото: Yves Herman / Reuters

Во французском Сент-Солине на акциях протеста против строительства водохранилища ранили фотографа и подожгли две машины жандармерии. Об этом сообщает телеканал BFM.

По информации издания, в столкновениях с полицейскими протестующие применяли коктейли Молотова. Отмечается, что всего в митингах участвуют более 150 организаций и партий. Согласно данным местных властей, на улицы вышли по меньшей мере 6 тысяч человек, в то время как организаторы говорят о примерно 25 тысячах участников.

Материалы по теме:
«Будто оказался на войне» Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
«Будто оказался на войне»Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
28 января 2021
«Они ненавидят мою форму». Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
«Они ненавидят мою форму».Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
26 мая 2021

Известно, что местные жители выразили свое недовольство по поводу строительства водохранилища размером 700 тысяч квадратных метров. По словам фермеров, данная мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что более миллиона французов также вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Однако, по данным Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), число демонстрантов превысило 3,5 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт
Стало известно о срочной продаже Джиганом трехэтажного особняка в Подмосковье
Прокуратура закрыла пиццерию после госпитализации нескольких посетителей
Названы основные причины появления грыжи и способы ее лечения
На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана
Десятки человек погибли в США из-за торнадо
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»
Военные ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.