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23:24, 23 марта 2023Мир

Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы

Более миллиона человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции

Фото: Nacho Doce / Reuters

Свыше одного миллиона человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции, заявило Министерство внутренних дел страны. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

В то же время, по информации Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), участие в акциях протеста приняли более 3,5 миллиона человек. В частности, МВД Франции насчитало 119 000 протестующих в Париже, в то время как BKT заявила о 800 тысячах протестующих на улицах столицы.

Издание отмечает, что в ходе демонстраций по меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии получили ранения.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Проект пенсионной реформы предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что правительство Франции создало условия для «социального взрыва» среди граждан.

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Марина Совина
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