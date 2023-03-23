Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы

Более миллиона человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции

Свыше одного миллиона человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции, заявило Министерство внутренних дел страны. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

В то же время, по информации Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), участие в акциях протеста приняли более 3,5 миллиона человек. В частности, МВД Франции насчитало 119 000 протестующих в Париже, в то время как BKT заявила о 800 тысячах протестующих на улицах столицы.

Издание отмечает, что в ходе демонстраций по меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии получили ранения.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Проект пенсионной реформы предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что правительство Франции создало условия для «социального взрыва» среди граждан.